Covid | oggi nel Lazio 7 622 casi | calano i contagi ma continua l’allerta su decessi e ricoveri

Covid, Lazio. Anche oggi il consueto bollettino che ci descrive giorno per giorno l'andamento della curva pandemica. E' evidente che i casi stanno lentamente rallentando, il virus potrebbe aver iniziato una decelerata, ma l'allerta rimane per i decessi e i ricoveri. Vediamo le dichiarazioni di D'Amato. Leggi anche: Covid, stanziati 150 milioni per eventuali danni derivanti dal vaccino Le parole di D'Amato "oggi nel Lazio "su 14.919 tamponi molecolari e 40.831 tamponi antigenici per un totale di 55.750 tamponi, si registrano 7.622 nuovi casi positivi (-5.029), sono 27 i decessi (+19), 2.047 i ricoverati (+28), 202 le terapie intensive (-5) e +7.139 i guariti. Il rapporto tra positivi ...

