Coppa d'Africa, Camerun-Comore: Anguissa ai quarti di finale (Di lunedì 24 gennaio 2022) Si è conclusa da poco la partita valevole per gli ottavi di finale di Coppa d'Africa tra Camerun, squadra nazionale del centrocampista azzurro André Frank Zambo Anguissa, e Isole Comore. Il numero 99 del Napoli ha giocato ben 84', procurandosi anche un cartellino giallo. I padroni di casa hanno battuto per 2-1 gli avversari, grazie alle reti di Toko Ekambi e Aboubakar. Da ricordare, però, che gli ospiti hanno giocato il match con la presenza di un giocatore di movimento tra i pali, Alhadhur, causa Covid, e con un uomo in meno dal 7'. Prossimo avversario del Camerun: data e ora del match Il Camerun, quindi, si prepara a giocare i quarti di finale, che li vedrà affrontarsi con il Gambia, squadra in cui giocano ...

