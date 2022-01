Attacco all'università di Heidelberg, morta una delle quattro persone ferite (Di lunedì 24 gennaio 2022) Sarebbe morta una delle quattro persone rimaste ferite nell'Attacco a un auditorium dell'università di Heidelberg, nel sud - ovest della Germania. Un uomo ha aperto il fuoco con un fucile e ha poi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 24 gennaio 2022) Sarebbeunarimastenell'a un auditorium dell'di, nel sud - ovest della Germania. Un uomo ha aperto il fuoco con un fucile e ha poi ...

Advertising

MSF_ITALIA : #YEMEN 82 vittime e almeno 266 feriti in seguito all’attacco aereo sulla prigione di Sa'ada. “L'ultimo di una lunga… - fattoquotidiano : Spagna, le destre all’attacco del governo dopo le critiche agli allevamenti intensivi. E l’Ue giudica “insoddisface… - ilriformista : L'attacco all'università di #Heidelberg: l'attentatore ha sparato mentre era in corso una lezione - MorfiBen : @GiornoPer Meglio se andavi all'attacco tu... ???? - eia58 : RT @NumerINTERi: #Vlahovic. Gioca in una #Fiorentina costruita molto bene, è servitissimo sia dagli esterni che dai centrocampisti in un g… -