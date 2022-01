Aifa: pillola anti - Covid per 1.662 pazienti in una settimana (Di lunedì 24 gennaio 2022) In Italia nel giro di una settimana, dal 13 al 20 gennaio, 1.662 positivi al coronavirus hanno ricevuto una prescrizione di molnupiravir, la cosiddetta 'pillola anti - Covid'. Lo riferisce l'Aifa, l'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 24 gennaio 2022) In Italia nel giro di una, dal 13 al 20 gennaio, 1.662 positivi al coronavirus hanno ricevuto una prescrizione di molnupiravir, la cosiddetta ''. Lo riferisce l', l'...

