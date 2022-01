WRC | Rally Monte Carlo | Sebastien Loeb nuovo re del Principato

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 23 gennaio 2022) Un epilogo clamoroso, incredibile e difficilmente pronosticabile.Ogier, il campione del mondo in carica, non è riuscito a ribaltare la situazione nell’ultimo appuntamento dopo aver pagato un dazio tremendo alla sfortuna: il francese, in testa ed ormai avviato verso la vittoria del WRCdi, si è dovuto arrendere ad una foratura del pneumatico nella penultima corsa. Il suo enorme divario è stato colmato e superato dal rivaleche in PS16 ha riscosso il premio della sorte ed in PS17 ha conquistato lo scettro di campione rallistico del. Erano tre anni che M-Sport non si trovava in vetta ad una contesa di WorldChampionship. WRC,...