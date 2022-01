Venezia | con l’amaro in bocca | la sconfitta può essere…’positiva’

Leggi su calcionews24

(Di domenica 23 gennaio 2022) Ilesce da San Siro conindella, ma con la consapevolezza di poter lottare fino alla fine Covid, infortuni e nuovi arrivi: ilsi è presentato così a Milano contro l’Inter. In panchina senza Zanetti, i lagunari hanno dovuto far fronte alle tante assenze per Covid e inserire dal 1? i nuovi arrivi. Nonostante le difficoltà nella preparazione di una partita che, sulla carta, non doveva avere storia, ilha lottato e fatto vedere lampi di calcio. Restainper la, chiaramente, ma la squadra vista sul campo di San Siro può far ben sperare per l’obiettivo finale. Atteggiamento, grinta, spavalderia e determinazione per spaventare la capolista. La...