Vaccini covid, dati e numeri sulle dosi in Italia (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 123.819.541 le dosi di vaccino anti covid somministrate in Italia fino ad oggi. Le persone che hanno ricevuto almeno una dose sono 48.755.901, pari al 90,27% della popolazione over 12 mentre 47.049.064 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinali corrispondente all'87,11% della popolazione over 12. In totale sono 49.493.158 ossia il 91,64 % della popolazione over 12, le persone che hanno avuto almeno una dose più i guariti da al massimo 6 mesi. Sono inoltre 29.955.140 gli Italiani che hanno fatto la dose addizionale o booster, cioè il 75,76 % della popolazione. E' quanto emerge dal report del Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria. Riguardo la platea pediatrica, sono 1.021.173, pari al 27,93%, i bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto la prima dose di vaccino.

