Ultime Notizie Roma del 23-01-2022 ore 16:10 (Di domenica 23 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione domenica 23 gennaio al microfono Giuliano Ferrigno corsa al Colle terminato il vertice di centro-sinistra sull’imminente voto per il Quirinale l’incontro Enrico Letta Giuseppe Conte Roberto Speranza con le rispettive delegazioni si è svolta la camera all’indomani della rinuncia alla candidatura di Silvio Berlusconi quanto è venuto conferma che in questo Parlamento nessuno da solo e anche il Presidente della Repubblica scrivono Letta Conte speranza abbiamo sempre sostenuto tempo localizzati di alto profilo largamente condivisi e che siano in grado di rappresentare non una parte ma tutti gli italiani a maggior ragione in questo particolare momento nelle prossime ore promuovere confronti necessari per arrivare ad un tavolo con tutti i gruppi parlamentari al fine di individuare il nome condiviso intanto Silvio ... Leggi su romadailynews (Di domenica 23 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione domenica 23 gennaio al microfono Giuliano Ferrigno corsa al Colle terminato il vertice di centro-sinistra sull’imminente voto per il Quirinale l’incontro Enrico Letta Giuseppe Conte Roberto Speranza con le rispettive delegazioni si è svolta la camera all’indomani della rinuncia alla candidatura di Silvio Berlusconi quanto è venuto conferma che in questo Parlamento nessuno da solo e anche il Presidente della Repubblica scrivono Letta Conte speranza abbiamo sempre sostenuto tempo localizzati di alto profilo largamente condivisi e che siano in grado di rappresentare non una parte ma tutti gli italiani a maggior ragione in questo particolare momento nelle prossime ore promuovere confronti necessari per arrivare ad un tavolo con tutti i gruppi parlamentari al fine di individuare il nome condiviso intanto Silvio ...

Advertising

SkyTG24 : #Pavia, omicidio “Gigi Bici”: un altro uomo visto alla guida della sua auto - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 192.320 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, 380 le vittime. Dati in calo. Tasso di positività al 16… - Corriere : L’Austria approva l’obbligo del vaccino: è il primo Paese in Ue - luposilenzioso2 : RT @Emilystellaemi2: @luposilenzioso2 Ultime notizie di oggi, Alvin sta un po' meglio, mangia con appetito, fa fatica a camminare, ma è nor… - cronacadiroma : Florenzi: 'Io cacciato come Totti e De Rossi' #florenzi #Roma #ultime-notizie -