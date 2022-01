Si è spento Enzo Fasano | deputato salernitano FI | 70 anni | era malato da tempo L' annuncio di Tajani

(Di domenica 23 gennaio 2022) Si èproprio alla vigilia del voto per il Quirinale, 70ennedi Forza Italia e coordinatore cittadino del partito a Salerno.è deceduto...

Si è spento proprio alla vigilia del voto per il Quirinale Enzo Fasano, 70enne deputato salernitano di Forza Italia e coordinatore cittadino del partito a Salerno. Fasano è deceduto dopo una lunga malattia che lo ...