Serie A | Cagliari-Fiorentina 1-1 | Sottil risponde a Joao Pedro VIDEO GOL HIGHLIGHTS

Advertising

OptaPaolo : 10 - João Pedro è solamente il secondo giocatore nella storia del Cagliari ad aver segnato almeno 10 reti in tre st… - CarolRadull : Today's Serie A Fixtures 2:30 P. M | Cagliari vs Fiorentina 5:00 P. M | Napoli vs Salernitana 5:00 P. M | Spez… - sportface2016 : #SerieA | #CagliariFiorentina 1-1, le dichiarazioni del difensore viola Cristiano #Biraghi - sportal_it : Serie A, la Fiorentina si salva a Cagliari - tuttosport : #CagliariFiorentina 1-1: #Sottil risponde a #JoaoPedro ? -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Cagliari

Apre Joao Pedro, risponde Sottil:- Fiorentina finisce 1 - 1 La ripresa inizia con due novità in campo: nelc'è Lovato al posto di Altare mentre nella Fiorentina c'è Maleh per ...... Inter - Venezia 2 - 1 e Lazio - Atalanta 0 - 0 ( GLI HIGHLIGHTS DELLAA ) . Il tabellino di- Fiorentina 1 - 1 vedi ancheA: vince l'Inter, pari Genoa - Udinese e Lazio - ...Si chiude con un pareggio Cagliari-Fiorentina la sfida delle 12:30 del 23' turno della Serie A. Un gol per parte con i viola che sbagliano un rigore con Biraghi, Il Cagliari è passato in vantaggio con ...Cagliari e Fiorentina si dividono la posta con un 1-1 (gol di Joao Pedro e Sottil) molto utile per i sardi, meno per la squadra di Italiano che sperava di vincere per accorciare la classifica ...