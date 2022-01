Serena Autieri protagonista anni fa di una famosa pubblicità: ha anche cantato la sigla, ricordate in quale? (Di domenica 23 gennaio 2022) Serena Autieri ha prestato il volto ad una famosa pubblicità, divenuta un successo: ricordate di quale stiamo parlando? Attrice, cantante e conduttrice televisiva, Serena Autieri è tra i personaggi del mondo dello spettacolo più amati e apprezzati. Sin da bambina studia canto, danza e recitazione e inizia proprio con la musica, incidendo il primo album L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 23 gennaio 2022)ha prestato il volto ad una, divenuta un successo:distiamo parlando? Attrice, cantante e conduttrice televisiva,è tra i personaggi del mondo dello spettacolo più amati e apprezzati. Sin da bambina studia canto, danza e recitazione e inizia proprio con la musica, incidendo il primo album L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

SMSNEWSOFFICIAL : A “Domenica In” ospiti Ivana Spagna, Nino D’Angelo, Enrico Vanzina, Serena Autieri, Rocio Munoz Morales, Giulia Bev… - eia58 : RT @gianninastar14: Se Serena Autieri fosse nata in America, bella e brava com’è, sarebbe diventata una grandissima stella. Qui in Italia,… - vivafcinter1908 : RT @gianninastar14: Se Serena Autieri fosse nata in America, bella e brava com’è, sarebbe diventata una grandissima stella. Qui in Italia,… - 24Trends_Italia : 9. Marko Lazetic - 20mille+ 10. Serena Autieri - 20mille+ 11. Sofia Goggia - 20mille+ 12. Thich Nhat Hanh - 20mille… - Frances01719412 : RT @gianninastar14: Se Serena Autieri fosse nata in America, bella e brava com’è, sarebbe diventata una grandissima stella. Qui in Italia,… -