Sci alpino | Feuz ed Odermatt firmano la doppietta svizzera a Kitzbuehel Settimo Paris

doppietta svizzera nella seconda discesa di Kitzbuehel. Beat Feuz trionfa per la terza volta in carriera sulla Streif (sedicesima vittoria in Coppa del Mondo), imponendosi davanti ad un Marco Odermatt, per cui gli aggettivi sono praticamente finiti. Il distacco tra i due è di 21 centesimi, con Feuz che ha fatto al differenza soprattutto sull'Hausbergkante, dove invece ha sbagliato il più giovane connazionale. svizzera batte Austria, visto che sul podio ci sale Daniel Hemetsberger (+0.90) davanti al compagno di squadra Matthias Mayer (+0.94). Quinta posizione per il francese Johan Clarey (+1.17), che ha preceduto il vincitore di ieri, il norvegese Aleksander Aamodt Kilde (+1.23). Meglio di ieri, ma ancora deludente per le aspettative, Dominik Paris.

