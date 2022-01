Sassuolo | Dionisi | “Torino meritava la vittoria | ha fatto più di noi”

Leggi su sportface

(Di domenica 23 gennaio 2022) “Oggi ilil risultato e hapiù di noi. Siamo rimasti in partita e soprattutto ora abbiamo Berardi. La ciliegina ce l’ha messa Raspadori ma tutto passa dalla genialità di Domenico. In passato abbiamo perso partite in cui avevamomeglio degli altri, mentre con il Verona abbiamo mollato. Oggi no e siamo stati premiati“. Lo ha detto Alessio, allenatore del, dopo il pareggio contro il. “Sulla seconda palla – prosegue il tecnico a DAZN analizzando l’1-1 – facciamo fatica per una questione di fisicità. Ce la siamo rischiata nel secondo tempo e siamo stati compatti, oltre che fortunati“. Sui singoli: “La qualità più grande che ha Raspadori è il carattere. Berardi invece veniva da 10 giorni senza allenamenti e non era ...