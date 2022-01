Quirinale, il no di Salvini a Draghi: “Toglierlo dall’incarico di presidente del Consiglio sarebbe pericoloso” (Di domenica 23 gennaio 2022) Sul nome di Draghi i governatori della Lega Massimiliano Fedriga e Luca Zaia erano possibulisti.”Tutti i nomi sono in campo”, ha affermato entrando alla riunione della Lega il governatore del Friuli-Venazia Giulia. “Il Parlamento è sovrano e l’elezione non deve diventare un referendum non diventi un pro o contro Draghi”. Ma dopo un’ora è Matteo Salvini a sbarrare la strada per il Quirinale all’attuale presidente del Consiglio: “Togliere dall’incarico di presidente del Consiglio Draghi sarebbe pericoloso per l’Italia“. Salvini ribadisce i ringraziamenti a Silvio Berlusconi e annuncia nuovamente la sua rosa di nomi. Alla fine schiva poi le domande. Solo davanti alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) Sul nome dii governatori della Lega Massimiliano Fedriga e Luca Zaia erano possibulisti.”Tutti i nomi sono in campo”, ha affermato entrando alla riunione della Lega il governatore del Friuli-Venazia Giulia. “Il Parlamento è sovrano e l’elezione non deve diventare un referendum non diventi un pro o contro”. Ma dopo un’ora è Matteoa sbarrare la strada per ilall’attualedel: “Toglieredidelper l’Italia“.ribadisce i ringraziamenti a Silvio Berlusconi e annuncia nuovamente la sua rosa di nomi. Alla fine schiva poi le domande. Solo davanti alla ...

