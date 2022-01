Quirinale: Crippa, 'cambio governo è stop di 2 mesi, non possiamo permettercelo' (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "L'interruzione dell'azione di governo comporta uno stop di 3 mesi, con Speedy Gonzales ne impieghi comunque almeno due: la domanda è possiamo permetterceli con le scadenze del Pnrr? Con l'emergenza economica delle bollette" per cui "serve un nuovo scostamento di bilancio, possiamo aspettare due mesi? Apro la domanda successiva a Giuseppe: una volta individuato il nome, se questo dovesse coincidere con quella dell'inquilino di Palazzo Chigi il Movimento come si comporta? Credo si debba passare per un voto cittadini. Si possono fare tutti i patti che vogliamo, chiamarli di legislatura o in altro modo, ma il tema è sostanziale". Così il capogruppo alla Camera Davide Crippa, a quanto apprende l'Adnkronos, intervenendo all'assemblea dei grandi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "L'interruzione dell'azione dicomporta unodi 3, con Speedy Gonzales ne impieghi comunque almeno due: la domanda èpermetterceli con le scadenze del Pnrr? Con l'emergenza economica delle bollette" per cui "serve un nuovo scostamento di bilancio,aspettare due? Apro la domanda successiva a Giuseppe: una volta individuato il nome, se questo dovesse coincidere con quella dell'inquilino di Palazzo Chigi il Movimento come si comporta? Credo si debba passare per un voto cittadini. Si possono fare tutti i patti che vogliamo, chiamarli di legislatura o in altro modo, ma il tema è sostanziale". Così il capogruppo alla Camera Davide, a quanto apprende l'Adnkronos, intervenendo all'assemblea dei grandi ...

