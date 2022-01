Pd e 5 stelle puntano su Draghi Ma Letta si tiene l'opzione Casini (Di domenica 23 gennaio 2022) Il leader dem: bene Berlusconi, ora nome condiviso. E conferma Riccardi come candidato di bandiera di ETTORE MARIA COLOMBO Articolo Quirinale, Berlusconi si ritira: "Draghi resti premier" Articolo ... Leggi su quotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) Il leader dem: bene Berlusconi, ora nome condiviso. E conferma Riccardi come candidato di bandiera di ETTORE MARIA COLOMBO Articolo Quirinale, Berlusconi si ritira: "resti premier" Articolo ...

Domani prima votazione. Tutti gli elettori del Presidente Dal quarto scrutinio, quello a cui puntano tutti per imporre il loro candidato, basta avere la ... Il movimento Cinque Stelle Il M5S ha 74 senatori, 158 deputati, 4 delegati regionali per un totale di ...

Pd e 5 stelle puntano su Draghi Ma Letta si tiene l’opzione Casini di Ettore Maria Colombo Il sollievo per il ritiro ufficiale della candidatura di Silvio Berlusconi non fa fare salti di gioia al Pd. "Draghi deve andare avanti, resti premier" è il in cauda venenum, d ...

