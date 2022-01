Meteo, temperature in picchiata, freddo e neve bassa quota: l’Italia finisce sotto zero (Di domenica 23 gennaio 2022) Meteo Italia, il freddo è in arrivo. Sarebbero in particolare 4 le Regioni italiane interessate dall’ondata di freddo proveniente dalla Russia. Insomma, le correnti artiche non risparmiano neanche il Bel Paese, tingendolo di bianco persino in pianura. Lo hanno fatto sapere gli esperti di Meteo.it. Ecco le previsioni in vista per questa settimana. neve e freddo anche sull’Italia e tutto anche a “quote via via sempre più basse su almeno 4 Regioni, localmente addirittura fino in pianura”, si apprende sul sito Meteo.it. Un’ondata di freddo che sembra non volere ancora cedere il passo a temperature più miti, e tutto a partire dalla prossima settimana “quando le correnti fredde riusciranno a sfondare da Est portando un ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 23 gennaio 2022)Italia, ilè in arrivo. Sarebbero in particolare 4 le Regioni italiane interessate dall’ondata diproveniente dalla Russia. Insomma, le correnti artiche non risparmiano neanche il Bel Paese, tingendolo di bianco persino in pianura. Lo hanno fatto sapere gli esperti di.it. Ecco le previsioni in vista per questa settimana.anche sule tutto anche a “quote via via sempre più basse su almeno 4 Regioni, localmente addirittura fino in pianura”, si apprende sul sito.it. Un’ondata diche sembra non volere ancora cedere il passo apiù miti, e tutto a partire dalla prossima settimana “quando le correnti fredde riusciranno a sfondare da Est portando un ...

Advertising

LiveSicilia : Meteo, torna il grande freddo: temperature in calo in Sicilia - ilmeteoit : #Meteo: nei #PROSSIMI #GIORNI, #FREDDO #Intenso su tante #Regioni - zazoomblog : Meteo Campania temperature ancora in calo: le previsioni della settimana - #Meteo #Campania #temperature #ancora… - LucaWebGrifo : RT @PerugiaViVa: #meteo #umbria (23-1) Gelate al mattino. ???? Sereno o poco nuvoloso. ????? Temperature: -6°???8° - PerugiaViVa : #meteo #umbria (23-1) Gelate al mattino. ???? Sereno o poco nuvoloso. ????? Temperature: -6°???8° -