Manifestanti contro restrizioni e obblighi sanitari distruggono il quartier generale del servizio diplomatico dell’UE. I Video degli scontri (Di domenica 23 gennaio 2022) Aspri scontri tra Manifestanti e polizia a Bruxelles hanno causato danni all’edificio del servizio europeo per l’azione esterna Scene caotiche si sono svolte domenica per le strade della capitale belga, Bruxelles, quando migliaia di Manifestanti si sono uniti in una marcia gremitissima contro gli obblighi sanitari Covid-19 e altre restrizioni introdotte dai governi europei in … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di domenica 23 gennaio 2022) Aspritrae polizia a Bruxelles hanno causato danni all’edificio deleuropeo per l’azione esterna Scene caotiche si sono svolte domenica per le strade della capitale belga, Bruxelles, quando migliaia disi sono uniti in una marcia gremitissimagliCovid-19 e altreintrodotte dai governi europei in … proviene da Database Italia.

Advertising

RaiNews : Le foto della protesta in Belgio - ninda1952 : RT @RaiNews: Le foto della protesta in Belgio - siamozeta : ???????? #Bruxelles: una grande protesta contro le restrizioni covid (oltre 50mila partecipanti, non solo belgi) è sfoc… - Renata91493146 : RT @NonVaccinato: ???? Grande manifestazione internazionale di protesta in corso a #Bruxelles, con manifestanti da tutta #Europa, contro le r… - agatabottaro : Notizie di #LDmanifestazioni ?? PARIGI 23.01.22 Marea umana di manifestanti contro la tirannia covid scorre per… -