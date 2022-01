L’Europa così come si vede dal Sahel (Di domenica 23 gennaio 2022) Tanti continuano a morire per cercare di raggiungerla. L’anno scorso, secondo l’Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, sono periti nel mondo circa 5300 migranti. Una buona parte di questi erano in viaggio verso L’Europa. Le rotte dell’Atlantico, del Mediterraneo, dei Balcani e di altre frontiere meno note sono diventate il luogo emblematico della Grande Difesa del continente rispetto al diritto innato di mobilità umana. Cercare orizzonti nuovi di vita non solo non è un crimine, ma è ciò che da sempre gli umani hanno cercato di fare. La stabilità era l’eccezione e la migrazione la regola. L’Europa questo lo sa, perché in un tempo non troppo lontano della storia è stata il continente più ‘nomade’ di tutti. L’Eldorado non ha terminato di sedurre chi vede nelL’Europa un baluardo per la ‘barbarie’. Essa si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) Tanti continuano a morire per cercare di raggiungerla. L’anno scorso, secondo l’Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, sono periti nel mondo circa 5300 migranti. Una buona parte di questi erano in viaggio verso. Le rotte dell’Atlantico, del Mediterraneo, dei Balcani e di altre frontiere meno note sono diventate il luogo emblematico della Grande Difesa del continente rispetto al diritto innato di mobilità umana. Cercare orizzonti nuovi di vita non solo non è un crimine, ma è ciò che da sempre gli umani hanno cercato di fare. La stabilità era l’eccezione e la migrazione la regola.questo lo sa, perché in un tempo non troppo lontano della storia è stata il continente più ‘nomade’ di tutti. L’Eldorado non ha terminato di sedurre chinelun baluardo per la ‘barbarie’. Essa si ...

