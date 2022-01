Kai Shappley, l'undicenne trans in lotta per difendere i diritti per le persone Lgbtq+ in... (Di domenica 23 gennaio 2022) Kai Shappley è una ragazzina transgender che già nel 2017 si era fatto notare per aver espresso contrarietà alla propostadei repubblicani dello Stato del Texas di vietare l'uso dei bagni pubblici alle ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 23 gennaio 2022) Kaiè una ragazzinagender che già nel 2017 si era fatto notare per aver espresso contrarietà alla propostadei repubblicani dello Stato del Texas di vietare l'uso dei bagni pubblici alle ...

