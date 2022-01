Invasione di campo assurda: uomo nudo scavalca ed attacca i calciatori (Video) (Di domenica 23 gennaio 2022) Alcune volte, durante le partite di calcio, accadono delle invasioni di campo e, in passato, abbiamo assistito ad una scena clamorosa. Ricordate questa Invasione di campo assurda? C’era stato il panico più totale in campo, soprattutto quando quest’uomo ha deciso di spogliarsi davanti a tutti. Le partite di calcio regalano sempre spettacolo; prendendo l’ultimo turno di campionato potremmo citare il set vinto dalla Fiorentina contro il Genoa in una partita dove è stata messa in mostra la totale differenza tra i viola e il grifone. Se ci concentriamo, invece, solo ed esclusivamente sulla Juventus, non possiamo non menzionare il roboante successo in rimonta contro la Roma dove i bianconeri sono stati capaci di vincere quattro a tre dopo essere stati sotto di due gol. All’interno di una ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 23 gennaio 2022) Alcune volte, durante le partite di calcio, accadono delle invasioni die, in passato, abbiamo assistito ad una scena clamorosa. Ricordate questadi? C’era stato il panico più totale in, soprattutto quando quest’ha deciso di spogliarsi davanti a tutti. Le partite di calcio regalano sempre spettacolo; prendendo l’ultimo turno di campionato potremmo citare il set vinto dalla Fiorentina contro il Genoa in una partita dove è stata messa in mostra la totale differenza tra i viola e il grifone. Se ci concentriamo, invece, solo ed esclusivamente sulla Juventus, non possiamo non menzionare il roboante successo in rimonta contro la Roma dove i bianconeri sono stati capaci di vincere quattro a tre dopo essere stati sotto di due gol. All’interno di una ...

