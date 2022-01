In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 Gennaio: I giallorosa lanciano Riccardi. Salvini: no a Draghi e Casini (Di lunedì 24 gennaio 2022) Corsa al colle – Oggi si vota Quirinale, debutto in bianco. 5S e Pd puntano su Riccardi Oggi la prima tornata di voti dovrebbe essere a salve, cioè con schede bianche da sinistra come da destra: la via per non scoprire le carte e per controllare quanti nei gruppi parlamentari hanno voglia di andare per conto proprio. Ma nella partita del Quirinale che inizia questo pomeriggio alle 15, già si fanno largo Di Luca De Carolis e Wanda Marra Ma mi faccia il piacere Di Marco Travaglio Vergogna l’è morta. “Quanto costa curare un No Vax. Solo in Piemonte il conto dei ricoveri in rianimazione arriva a quasi 500 mila euro al giorno” (Stampa, 20.1). Vergognarsi mai, eh? Gli oracoli di Delfi. “L’operazione Scoiattolo è finita, ora il Cavaliere indichi lui Mario Draghi” (Vittorio Sgarbi, deputato FI, 20.1). “Berlusconi, voci di un La sentenza Spese con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Corsa al colle – Oggi si vota Quirinale, debutto in bianco. 5S e Pd puntano suOggi la prima tornata di voti dovrebbe essere a salve, cioè con schede bianche da sinistra come da destra: la via per non scoprire le carte e per controllare quanti nei gruppi parlamentari hanno voglia di andare per conto proprio. Ma nella partita del Quirinale che inizia questo pomeriggio alle 15, già si fanno largo Di Luca De Carolis e Wanda Marra Ma mi faccia il piacere Di Marco Travaglio Vergogna l’è morta. “Quanto costa curare un No Vax. Solo in Piemonte il conto dei ricoveri in rianimazione arriva a quasi 500 mila euro al giorno” (Stampa, 20.1). Vergognarsi mai, eh? Gli oracoli di Delfi. “L’operazione Scoiattolo è finita, ora il Cavaliere indichi lui Mario” (Vittorio Sgarbi, deputato FI, 20.1). “Berlusconi, voci di un La sentenza Spese con ...

