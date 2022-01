I Santi di Domenica 23 Gennaio 2022 (Di domenica 23 gennaio 2022) Sant’ ILDEFONSO (IDELFONSO) DA TOLEDO Vescovo Toledo (Spagna), 607 – Toledo, 23 Gennaio 667Molto devoto a Maria, su cui scrisse un celebre trattato, e significativo esponente della Spagna del suo tempo, Ildefonso era discendente di una potente famiglia romana. Anche sotto i Visigoti avrebbe potuto far carriera, ma si fece monaco e divenne diacono. Fu eletto abate del monastero dei Santi Cosma e Damiano, nei pressi di Toledo. Quando il vescovo morì, nel 657, l’uomo di lettere e preghiera, cinquantenne, divenne anche uomo di governo ecclesiale nella diocesi della capitale del regno visigoto. Si dist…www.Santiebeati.it/dettaglio/38600 Santi SEVERIANO E AQUILA Sposi, martiri Cesarea di Mauritania, III secoloSeveriano e Aquila, sposi e martiri del III secolo a Cesarea di Mauritania. Furono bruciati vivi in odio alla loro ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 23 gennaio 2022) Sant’ ILDEFONSO (IDELFONSO) DA TOLEDO Vescovo Toledo (Spagna), 607 – Toledo, 23667Molto devoto a Maria, su cui scrisse un celebre trattato, e significativo esponente della Spagna del suo tempo, Ildefonso era discendente di una potente famiglia romana. Anche sotto i Visigoti avrebbe potuto far carriera, ma si fece monaco e divenne diacono. Fu eletto abate del monastero deiCosma e Damiano, nei pressi di Toledo. Quando il vescovo morì, nel 657, l’uomo di lettere e preghiera, cinquantenne, divenne anche uomo di governo ecclesiale nella diocesi della capitale del regno visigoto. Si dist…www.ebeati.it/dettaglio/38600SEVERIANO E AQUILA Sposi, martiri Cesarea di Mauritania, III secoloSeveriano e Aquila, sposi e martiri del III secolo a Cesarea di Mauritania. Furono bruciati vivi in odio alla loro ...

