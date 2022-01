Gazzetta: l’Inter ha sottostimato il Venezia, succede quando ci si sente superiori (Di domenica 23 gennaio 2022) Nel commentare la vittoria per 2-1 sul Venezia, ieri, in campionato, la Gazzetta dello Sport accusa l’Inter di aver sottovalutato il suo avversario. “l’Inter si è approcciata con sufficienza alla gara, perché ha sottostimato l’avversario. È rimasta invischiata in un malinteso, forse immaginava che il Venezia decimato dal virus fosse troppo ripiegato davanti al proprio portiere per rendersi pericoloso”. Solo quando è arrivato il gol di Henry la squadra di Inzaghi si è svegliata. “Traversone di Ampadu dalla destra, Henry svettante su Skriniar in modalità mollezza e Handanovic sfarfalleggiante su un colpo di testa bello, ma centrale, dunque resistibile e deviabile. Cose che succedono quando ci si sente superiori. Qui la ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 23 gennaio 2022) Nel commentare la vittoria per 2-1 sul, ieri, in campionato, ladello Sport accusadi aver sottovalutato il suo avversario. “si è approcciata con sufficienza alla gara, perché hal’avversario. È rimasta invischiata in un malinteso, forse immaginava che ildecimato dal virus fosse troppo ripiegato davanti al proprio portiere per rendersi pericoloso”. Soloè arrivato il gol di Henry la squadra di Inzaghi si è svegliata. “Traversone di Ampadu dalla destra, Henry svettante su Skriniar in modalità mollezza e Handanovic sfarfalleggiante su un colpo di testa bello, ma centrale, dunque resistibile e deviabile. Cose che succedonoci si. Qui la ...

Advertising

Gazzetta_it : L'Inter prova la fuga con un'altra rimonta: Dzeko stende il Venezia al 90' - Gazzetta_it : San Siro sotto stress: l'erba soffre ma la rizollatura non è semplice - mairzuc23 : @totofaz @DonDie_Sospeso @Gazzetta_it Fallo - e gioco da fermare per colpo alla testa Anche non fosse fallo Var n… - steprincipino8 : @Gazzetta_it Comunque è Inzaghi ad averlo sfondato non l’Inter..e dai tempi che allena la Lazio che questo scula pa… - napolista : Gazzetta: l’#Inter ha sottostimato il #Venezia, succede quando ci si sente superiori La squadra di Inzaghi si è ap… -