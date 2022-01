Carolina di Monaco | la ‘principessa forte’ compie 65 anni

(Di domenica 23 gennaio 2022)dioggi 65. Una data importante per la principessa, che ha dimostrato di essere una donna forte e determinata. Oggi, messi da parte gli scandali amorosi e le tragedie personali, è una donna che lavora molto per il Principato di. Nonna amorevole e madre attenta, la sua immagine si è trasformata e la popolazione monegasca la apprezza moltissimo. I 65della principessadiLe ultime cronache del Principato dihanno mostrato la principessacome una risorsa per l’intera famiglia Grimaldi. D’altronde negli ultimila sorella del principe Alberto si è dedicata alle proprie associazioni, mettendo da parte le pagine scandalistiche della ...

di, 65 anni in bellezza ed eleganza 65 anni oggi 23 gennaio,diè sempre stata sotto i riflettori per la sua bellezza. Oggi più che mai, complice l'addio alle tinte, il ...DIdi, la principessa per antonomasia Non importa l'età:diresterà sempre la Principessa con la P maiuscola. Imperturbabile nonostante gli scandali, ...Monaco (Dpa) - Ogni anno, alla fine di gennaio, il Festival del Circo di Monte Carlo non è solo il palcoscenico per artisti audaci e originali provenienti ...Una vita costellata di amori e dolori, dalla morte del marito Stefano Casiraghi e della madre Grace Kelly alla nascita dei tre figli ...