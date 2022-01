Calciomercato Milan, il Tottenham in pressing su Kessié (Di lunedì 24 gennaio 2022) . Ma i rossoneri non vogliono farlo partire a gennaio Il Tottenham spinge per portare Franck Kessié a Londra. Il club inglese avrebbe già fatto la prima mossa e a raccontarlo è il giornalista Marco Conterio, sul suo profilo Twitter. Il Milan in ogni caso non vuole far partire il giocatore a gennaio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 24 gennaio 2022) . Ma i rossoneri non vogliono farlo partire a gennaio Ilspinge per portare Francka Londra. Il club inglese avrebbe già fatto la prima mossa e a raccontarlo è il giornalista Marco Conterio, sul suo profilo Twitter. Ilin ogni caso non vuole far partire il giocatore a gennaio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Gazzetta_it : Milan, colpo baby: preso Lazetic, in Serbia è 'il nuovo Vlahovic' - mirkocalemme : Il #Milan sta per chiudere il rinnovo di #Theo. La trattativa prosegue senza alcun intoppo e c'è volontà di chiude… - cmdotcom : #Leao: 'Sto benissimo al #Milan, spero resti anche #Theo. #Inter, non scappi. Vogliamo lo #scudetto'… - sportli26181512 : Chiellini: 'Juve in crescita, bicchiere mezzo pieno. Campo brutto, due domande sul calenadrio si dovrebbero fare':… - Salvato95551627 : RT @cmdotcom: #Milan e #Juve si annullano 0-0. Noia e paura di perdere, sorridono Inter e Napoli. Fa notizia solo il ko di #Ibra #MilanJuve… -