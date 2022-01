Berlusconi | Zangrillo | “Controlli programmati al San Raffaele”

(Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Il Presidente Silviosi trova da questa mattina all’ospedale Sane si sta sottoponendo aiclinici periodici,da tempo inseriti in un protocollo standard”. Lo comunica in una nota il primario del Sandi Milano, Alberto. “Proprio per la contemporaneità tra la scadenza deie il delicato momento politico, il presidenteha deciso di recarsi oggi al Sansolo dopo aver comunicato le sue intenzioni rispetto alla candidatura per la Presidenza della Repubblica”, aggiungeha annunciato ieri il ritiro della sua candidatura al Quirinale. L'articolo proviene da Italia Sera.

