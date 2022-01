Attività di lobbying: cosa sono e perché serve trasparenza (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma, 23 gen – Spesso l’Attività lobbistica si riconduce ad un qualcosa in contrasto con la legge, analoga a un “complotto” e spesso utilizzata come retrovia dai teorici del cospirazionismo per ridurre la realtà ai minimi termini, sempre a un grande e iper-strutturato ordine mondiale. In realtà non è così. Vediamo allora gli aspetti sia filosofici che pratici dell’Attività di lobbying. Partiti politici, amici o nemici delle lobby? I partiti politici infatti sarebbero teoricamente “antagonisti” delle lobby. Queste ultime non a caso sono innanzitutto strutture che devono coinvolgere Attività di pressione sul decisore pubblico affinché venga soddisfatto un loro interesse. Ve ne sono di tutti i tipi, dalle lobby no-profit (ad esempio Amnesty International o le Ong), alle ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma, 23 gen – Spesso l’lobbistica si riconduce ad un qualin contrasto con la legge, analoga a un “complotto” e spesso utilizzata come retrovia dai teorici del cospirazionismo per ridurre la realtà ai minimi termini, sempre a un grande e iper-strutturato ordine mondiale. In realtà non è così. Vediamo allora gli aspetti sia filosofici che pratici dell’di. Partiti politici, amici o nemici delle lobby? I partiti politici infatti sarebbero teoricamente “antagonisti” delle lobby. Queste ultime non a casoinnanzitutto strutture che devono coinvolgeredi pressione sul decisore pubblico affinché venga soddisfatto un loro interesse. Ve nedi tutti i tipi, dalle lobby no-profit (ad esempio Amnesty International o le Ong), alle ...

