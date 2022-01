Alaves-Barcellona 0-1, Frank de Jong salva Xavi in extremis. Catalani in zona Europa (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il Barcellona trionfa nei minuti finali grazie alla rete di Frank de Jong. Xavi sorpassa il Real Sociedad e sale al quinto posto della Liga Leggi su mediagol (Di lunedì 24 gennaio 2022) Iltrionfa nei minuti finali grazie alla rete didesorpassa il Real Sociedad e sale al quinto posto della Liga

Advertising

sportface2016 : #Liga, colpo del #Barcellona: De Jong regala la vittoria sul campo dell'#Alaves - CalcioPillole : Il #Barcellona trionfa nel finale grazie alla rete di #DeJong. - tcm24com : Vittoria di misura del Barcellona sul Deportivo Alaves #barcellona #deportivoalaves #laliga - ivomirko : livello di entusiasmo: sto per girare su Alaves Barcellona - BamiMichele : @cottoelmejor @FabrizioRamad7 Cotto dai come fai a non concordare, solo se stai guardando Alaves-Barcellona -