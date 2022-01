Travaglio ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Draghi non deve andare al Colle perché sarebbe un presidente padrone” (Di sabato 22 gennaio 2022) “Draghi non deve andare al Quirinale per motivi di architettura istituzionale: ci trasformerebbe in una repubblica presidenziale e anziché avere un presidente garante avremmo un presidente padrone“. Così Marco Travaglio nel suo intervento settimanale ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda il venerdì alle 22.45 su Nove, sull’opzione che l’attuale presidente del Consiglio traslochi da Palazzo Chigi al Quirinale. Il direttore de Il Fatto Quotidiano ha commentato anche l’atteggiamento tenuto dal presidente dei Cinque stelle, Giuseppe Conte: “Se è vero quello che si dice, e cioè che i vincitori di questa partita si vedono prima che si cominci a votare, certamente Conte ha perso, perché è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) “nonal Quirinale per motivi di architettura istituzionale: ci trasformerebbe in una repubblica presidenziale e anziché avere ungarante avremmo un“. Così Marconel suo intervento settimanale ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda il venerdì alle 22.45 su, sull’opzione che l’attualedel Consiglio traslochi da Palazzo Chigi al Quirinale. Il direttore de Il Fatto Quotidiano ha commentato anche l’atteggiamento tenuto daldei Cinque stelle, Giuseppe Conte: “Se è vero quello che si dice, e cioè che i vincitori di questa partita si vedono prima che si cominci a votare, certamente Conte ha perso,è ...

