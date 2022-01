Striscia la Notizia, Enrico Lucci inviato speciale: cosa farà (Di sabato 22 gennaio 2022) Novità in arrivo a Striscia la Notizia. A partire dal 24 gennaio 2022 Enrico Lucci sarà il nuovo inviato dello storico TG satirico di Antonio Ricci, che da ben 33 anni accompagna i telespettatori di Canale 5 con inchieste e servizi ad alto tasso di comicità. Un ruolo inedito per il giornalista e conduttore televisivo, divenuto celebre sul piccolo schermo soprattutto grazie al programma Le Iene e che stavolta si cimenterà in una “missione” molto speciale. Enrico Lucci a Striscia la Notizia L’arrivo di Enrico Lucci a Striscia la Notizia ha un motivo ben preciso. Il giornalista ricoprirà le vesti di inviato speciale – ... Leggi su dilei (Di sabato 22 gennaio 2022) Novità in arrivo ala. A partire dal 24 gennaio 2022sarà il nuovodello storico TG satirico di Antonio Ricci, che da ben 33 anni accompagna i telespettatori di Canale 5 con inchieste e servizi ad alto tasso di comicità. Un ruolo inedito per il giornalista e conduttore televisivo, divenuto celebre sul piccolo schermo soprattutto grazie al programma Le Iene e che stavolta si cimenterà in una “missione” moltolaL’arrivo dilaha un motivo ben preciso. Il giornalista ricoprirà le vesti di– ...

