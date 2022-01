Scream | i camei nascosti di Drew Barrymore e Matthew Lillard

Leggi su movieplayer

(Di sabato 22 gennaio 2022) Nonostante la loro morte indel 1996,hanno recitato duein nel nuovo film uscito nel 2022, distribuito pochi giorni fa in Italia.possono anche essere morti nel film diretto nel 1996 da Wes Craven ma hanno comunque recitato duein, requel distribuito pochi giorni fa in tutto il mondo. Nel corso di un'intervista con Bloody Disgusting, Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett hanno rivelato la presenza diinin due" e non in ...