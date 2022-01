Quirinale, Sgarbi: “Berlusconi? Gli ho suggerito di uscire di scena” (Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – Al Quirinale “Berlusconi è l’unico che può fare eleggere o non fare eleggere Draghi; se dice di sì, Draghi passa, se dice di no, Draghi comincia ad avere molti ostacoli”. Così Vittorio Sgarbi, intervenuto all’interno di ‘Facciamo finta che’, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101. “Ho suggerito a Berlusconi di uscire di scena dicendo che lui avrebbe indicato come Presidente della Repubblica Riccardo Muti. Ci sono due livelli: uno di rappresentanza culturale ed etica e uno di opportunità politica”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – Alè l’unico che può fare eleggere o non fare eleggere Draghi; se dice di sì, Draghi passa, se dice di no, Draghi comincia ad avere molti ostacoli”. Così Vittorio, intervenuto all’interno di ‘Facciamo finta che’, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101. “Hodididicendo che lui avrebbe indicato come Presidente della Repubblica Riccardo Muti. Ci sono due livelli: uno di rappresentanza culturale ed etica e uno di opportunità politica”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

