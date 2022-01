Pulmino precipita in un torrente: morto l'autista, salvi i passeggeri. Roberto aveva 61 anni (Di sabato 22 gennaio 2022) Un Pulmino da 9 posti adibito al trasporto di turisti con quattro persone a bordo è caduto questo pomeriggio nel torrente Evancon in val d'Ayas, vicino all'abitato di Champoluc ( Aosta ). morto l'uomo ... Leggi su leggo (Di sabato 22 gennaio 2022) Unda 9 posti adibito al trasporto di turisti con quattro persone a bordo è caduto questo pomeriggio nelEvancon in val d'Ayas, vicino all'abitato di Champoluc ( Aosta ).l'uomo ...

