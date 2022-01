Milan, Leao: «Ibra? Mi ricorda di restare umile. Oggi sono più concreto» (Di sabato 22 gennaio 2022) Rafa Leao ha rilasciato una lunga intervista a la Gazzetta dello Sport. Ecco le parole dell’attaccante rossonero Rafa Leao ha parlato alla Gazzetta dello Sport. Le parole dell’attaccante del Milan: INIZI – «In quegli anni ho visto di tutto, ho vissuto tra mille difficoltà, il mio sogno era anche quello di molti bambini che non ce l’hanno fatta. Se Oggi sono chi sono lo devo a quegli anni, fatti di cose semplici: un pallone, gli amici, gli affetti più cari». IbraHIMOVIC – «Zlatan è un campione che non ha mai dimenticato il passato. A me ricorda sempre di restare umile e di lavorare, lavorare, lavorare: solo così puoi fare grandi cose». CRESCITA – «Prima non ero costante. Magari giocavo un quarto d’ora alla grande, poi ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 gennaio 2022) Rafaha rilasciato una lunga intervista a la Gazzetta dello Sport. Ecco le parole dell’attaccante rossonero Rafaha parlato alla Gazzetta dello Sport. Le parole dell’attaccante del: INIZI – «In quegli anni ho visto di tutto, ho vissuto tra mille difficoltà, il mio sogno era anche quello di molti bambini che non ce l’hanno fatta. Sechilo devo a quegli anni, fatti di cose semplici: un pallone, gli amici, gli affetti più cari».HIMOVIC – «Zlatan è un campione che non ha mai dimenticato il passato. A mesempre die di lavorare, lavorare, lavorare: solo così puoi fare grandi cose». CRESCITA – «Prima non ero costante. Magari giocavo un quarto d’ora alla grande, poi ...

