Isola 2022 | due iconiche ex gieffine entrano nel cast in coppia | ecco chi sono

E' stata svelata la terza coppia che prenderà parte alla nuova edizione de L'Isola dei Famosi. Il portale TvBlog, dopo aver anticipato che quest'anno il programma condotto da Ilary Blasi vedrà protagonisti coppie di vip, aveva già annunciato i primi quattro naufraghi. I nomi fatti sono stati quelli di Carmen Di Pietro in coppia col figlio Alessandro Iannoni e Ilona Staller con il primogenito Ludwig Maximilian Koons. Sempre l'informatissimo portale, quest'oggi, ha fatto il nome di due ex gieffine che dovrebbero approdare in Honduras per affrontare insieme l'esperienza. Si tratta di Floriana Secondi, vincitrice della terza edizione del Grande Fratello, e Guendalina Tavassi, indimenticabile concorrente dell'undicesima edizione. Entrambe, dopo la loro partecipazione ai rispettivi reality, hanno ...

