Il biologo no-vax Franco Trinca ricoverato in ospedale con polmonite bilaterale

(Di sabato 22 gennaio 2022)no vax di 70 anni, famoso per le sue convinzioni contro il vaccino anti-Covid e a favore delle terapie domiciliari, èin, a Perugia, per il Covid con. La situazione è peggiorata dopo qualche giorno: all’inizio non sembrava preoccupante.è diventato famoso, in questi ultimi anni, grazie a trasmissioni come Dritto e Rovescio o Piazza Pulita. Qui, ilha sostenuto posizioni che prevedono una cura a casa proprio per il Covid. Infatti, secondo lui, sono efficaci farmaci come l’idrossiclorochina, flavonoidi e vitamica C, somministrati a domicilio. Leggi anche: Covid, oggi nel Lazio 14.821 nuovi casi: in calo i decessi, i ricoveri e le terapie ...

stanzaselvaggia : "Non mi vaccino perché ho un buon sistema immunitario", "Nei vaccini c'è il grafene", diceva.

Il biologo Franco Trinca, 70 anni, noto anche in tv per le sue posizioni no-vax e per le sue convinzioni sulle terapie domiciliari, è ricoverato in un ospedale di Perugia per il Covid con una polmonite bilaterale. Scontro aperto tra no-vax e pro vaccino anti-Covid nel corso della puntata del 19 gennaio di Zona Bianca. Nel talk show ... Le dichiarazioni del biologo e virologo francese, Premio Nobel per la ...