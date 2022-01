Genoa, Blessin: «Quello che voglio vedere oggi è la mentalità» (Di sabato 22 gennaio 2022) Alexander Blessin, allenatore del Genoa, ha parlato prima del fischio d’inizio della gara contro l’Udinese: le dichiarazioni Ai microfoni di DAZN, Alexander Blessin ha parlato prima di Genoa-Udinese. DICHIARAZIONI – «E’ normale che i giocatori non abbiamo molta autostima dopo gli ultimi risultati che sono arrivati. I primi allenamenti sono andati bene, oggi Quello che conta è la mentalità più che il gioco, visto il poco tempo avuto per lavorare». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 gennaio 2022) Alexander, allenatore del, ha parlato prima del fischio d’inizio della gara contro l’Udinese: le dichiarazioni Ai microfoni di DAZN, Alexanderha parlato prima di-Udinese. DICHIARAZIONI – «E’ normale che i giocatori non abbiamo molta autostima dopo gli ultimi risultati che sono arrivati. I primi allenamenti sono andati bene,che conta è lapiù che il gioco, visto il poco tempo avuto per lavorare». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

GenoaCFC : ?????? Il primo allenamento e le prime parole di mister #Blessin da allenatore del Genoa ?? - GenoaCFC : ???? Alexander #Blessin è il nuovo allenatore del Genoa. Benvenuto mister! ?? - DiMarzio : #Calciomercato @GenoaCFC | Due acquisti per #Blessin: è fatta per #Amiri e per #Piccoli - Grifoman1 : GENOA - Blessin: 'I primi allenamenti sono andati bene' - susydigennaro : RT @napolimagazine: GENOA - Blessin: 'I primi allenamenti sono andati bene' -