Da Ezra Pound a Jünger e Céline: l’attualità dei «profeti inascoltati del Novecento» (Di sabato 22 gennaio 2022) Obiettivo di un rinascimento delle arti è restituire piena legittimità agli artisti di uscire dalla spirale di disordine ad arte, e di provocazione, che ha caratterizzato lo spirito delle avanguardie quasi ininterrottamente fino al nono decennio del secolo scorso. Come accade sempre allo scadere di un secolo l’avvertimento del nuovo, che può anche essere un ritorno alla tradizione (ri-nascimento neo-classico), inizia a dare segnali. E questo, come ripeto da tempo, è avvenuto nel tempio delle avanguardie per diritto e per regime, la Biennale di Venezia, nel 1980, con la mostra di Balthus. Da allora gli artisti timidamente sono usciti dai loro rifugi e hanno ricominciato a disegnare, a dipingere, a scolpire. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di gennaio 2022 I profeti inascoltati del Novecento Non era ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 22 gennaio 2022) Obiettivo di un rinascimento delle arti è restituire piena legittimità agli artisti di uscire dalla spirale di disordine ad arte, e di provocazione, che ha caratterizzato lo spirito delle avanguardie quasi ininterrottamente fino al nono decennio del secolo scorso. Come accade sempre allo scadere di un secolo l’avvertimento del nuovo, che può anche essere un ritorno alla tradizione (ri-nascimento neo-classico), inizia a dare segnali. E questo, come ripeto da tempo, è avvenuto nel tempio delle avanguardie per diritto e per regime, la Biennale di Venezia, nel 1980, con la mostra di Balthus. Da allora gli artisti timidamente sono usciti dai loro rifugi e hanno ricominciato a disegnare, a dipingere, a scolpire. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di gennaio 2022 IdelNon era ...

Advertising

IlPrimatoN : A Genova va in scena una mostra fondamentale sui 'profeti inascoltati del Novecento', assolutamente da visitare ?… - Gilda21953339 : RT @aramis46: #CasaLettori #PreziosaLibertà 'La tradizione è una bellezza da conservare, non un mazzo di catene per legarci' Ezra Pound h… - Maria_AnnaPatti : RT @aramis46: #CasaLettori #PreziosaLibertà 'La tradizione è una bellezza da conservare, non un mazzo di catene per legarci' Ezra Pound h… - aramis46 : #CasaLettori #PreziosaLibertà 'La tradizione è una bellezza da conservare, non un mazzo di catene per legarci' Ez… - Mami43977485 : RT @SalaLettura: “Venivi innanzi uscendo dalla notte recavi fiori in mano ora uscirai fuori da una folla confusa, da un tumulto di parole i… -

Ultime Notizie dalla rete : Ezra Pound Un anno intenso per il museo aleramico Sono risultate di interesse le ultime presentazioni di libri, tra cui il volume del giornalista Mattia Rossi 'Ezra Pound e la musica - da Omero a Beethoven' e il testo presentato in occasione della ...

Dante, il Novecento e l'Italia nuova L'ultima visione dantesca collegata al fascismo sarà nei Canti pisani di Ezra Pound : il poeta americano canterà nel LXXIV canto la fine di Mussolini e Claretta Petacci come un poema dantesco del '...

Da Ezra Pound a Jünger e Céline: l’attualità dei «profeti inascoltati del Novecento» Il Primato Nazionale Arte e morte: quando Pound scelse di tradurre Leopardi Nelle Canzoni del 1911, Ezra Pound traduce Leopardi, mettendoci del suo. Il binomio arte/morte è sempre personale, irrinunciabile.

Teleradio-News ? mai spam o pubblicità molesta 'Se un uomo non ha il coraggio di difendere le proprie idee, o non valgono nulla le idee o non vale nulla l’uomo' (Ezra W. Pound) ...

Sono risultate di interesse le ultime presentazioni di libri, tra cui il volume del giornalista Mattia Rossi 'e la musica - da Omero a Beethoven' e il testo presentato in occasione della ...L'ultima visione dantesca collegata al fascismo sarà nei Canti pisani di: il poeta americano canterà nel LXXIV canto la fine di Mussolini e Claretta Petacci come un poema dantesco del '...Nelle Canzoni del 1911, Ezra Pound traduce Leopardi, mettendoci del suo. Il binomio arte/morte è sempre personale, irrinunciabile.'Se un uomo non ha il coraggio di difendere le proprie idee, o non valgono nulla le idee o non vale nulla l’uomo' (Ezra W. Pound) ...