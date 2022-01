Covid, la curva si appiattisce ma sono 5.952 i positivi nelle Marche: ecco dove il virus corre/ Il trend (Di sabato 22 gennaio 2022) ANCONA - Prosegue anche oggi quella che sembra una stabilizzazione della curva dei contagi, ma i numeri della pandemia Covid restano ancora alti nelle Marche , alle prese con la quarta ondata spinta ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 22 gennaio 2022) ANCONA - Prosegue anche oggi quella che sembra una stabilizzazione delladei contagi, ma i numeri della pandemiarestano ancora alti, alle prese con la quarta ondata spinta ...

Advertising

TgLa7 : La pandemia flagella l'Europa ma alcuni paesi, con la curva in netto miglioramento, si preparano a tornare alla nor… - AcerboLivio : Covid Veneto 21 gennaio, il bollettino di oggi. La curva continua a scendere – Il Resto del Carlino - CatelliRossella : Covid, calo di casi e vittime. L'indice Rt in discesa, la curva rallenta - Sanità - - AcerboLivio : Covid Veneto 21 gennaio, il bollettino di oggi. La curva continua a scendere – Il Resto del Carlino - gbiondizoccai : 'La nuova impennata della curva dei contagi sta costringendo molti professionisti a restare a casa in malattia... i… -