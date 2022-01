Coppa d’Africa: infortuni e Covid, Comore giocherà senza portieri contro il Camerun (Di sabato 22 gennaio 2022) Situazione complicata e per certi versi drammatica in casa Comore. La piccolissima nazionale isolana, alla prima partecipazione alla Coppa d’Africa, ha centrato gli ottavi di finale passando alla storia, ma adesso rischia di salutare la competizione nel modo più beffardo. A causa del Covid, infatti, ci sono dodici calciatori positivi. Un fatto già di per sé mortifero, se non fosse che tra questi contagiati ci sono il primo e il secondo portiere. E il terzo? E’ infortunato. Comore dunque sarà costretta a giocare contro i padroni di casa del Camerun con un portiere improvvisato scelto tra i giocatori di movimento, e con tanti assenti, tra cui anche il ct Abdou, che però non si scoraggia: “Faremo il possibile”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 22 gennaio 2022) Situazione complicata e per certi versi drammatica in casa. La piccolissima nazionale isolana, alla prima partecipazione alla, ha centrato gli ottavi di finale passando alla storia, ma adesso rischia di salutare la competizione nel modo più beffardo. A causa del, infatti, ci sono dodici calciatori positivi. Un fatto già di per sé mortifero, se non fosse che tra questi contagiati ci sono il primo e il secondo portiere. E il terzo? E’ infortunato.dunque sarà costretta a giocarei padroni di casa delcon un portiere improvvisato scelto tra i giocatori di movimento, e con tanti assenti, tra cui anche il ct Abdou, che però non si scoraggia: “Faremo il possibile”. SportFace.

Advertising

AntoVitiello : #Algeria fuori dalla Coppa d'Africa dopo la sconfitta con la Costa d'Avorio. #Bennacer pronto a tornare a Milano ne… - AntoVitiello : Per il ritorno in Italia dei giocatori in Coppa d'Africa non è previsto un periodo di quarantena ma un monitoraggio… - amnestyitalia : Salima Mukansanga ha fatto la storia: è la prima donna in assoluto ad arbitrare alla Coppa d'Africa ?? #AfricaCup… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: In attesa degli ottavi, ecco i 5 gol più belli della fase a gironi di Coppa d'Africa! ??? #CoppaDAfrica | #AFCON2021 | #T… - _Sport_Calcio_ : Top e flop della fase a gironi ?? #CoppaDAfrica | #AFCON2021 -