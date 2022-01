Calcio italiano in lutto | se ne va uno dei migliori L’addio di tutti | “Non ti dimenticheremo”

(Di sabato 22 gennaio 2022) Il mondo delpiange la scomparsa di uno degli allenatori più apprezzati. Aveva 82 anni e ha legato la sua storia a quella di società gloriose e importanti come Catanzaro, Napoli e Catania in serie A, ma anche nelle categorie inferiori ha insegnatoe dispensato preziosi consigli in piazze come Nocerina, Juve Stabia, Brindisi, Genoa, Lecce, Padova, Cosenza e Palermo. La vita da calciatore è stata brevissima, ma evidentemente nel suo destino c’era scritto altro. Guardare ilda un’altra prospettiva, scoprire talenti, spiegare le dinamiche del gioco più bello del mondo: è stato infatti opinionista, dirigente (Cosenza, Venezia, Palermo) consigliere di mercato e “osservatore/scopritore” speciale di talenti sparsi nel mondo. Ilha rappresentato parte integrante della vita di Gianni Di Marzio. È ...

FIRENZE - "Non vediamo l'ora che questa sessione di mercato finisca, giocare in mezzo al mercato è sempre molto complicato, questo mi sento di dire'' . Così Vincenzoalla vigilia della trasferta di Cagliari commentando le continue voci che riguardano il futuro di Vlahovic . ''Come ho visto Dusan in questi giorni? Arriva da una buona prestazione buona ..., infine, non ha mancato di fare le condoglianze alla famiglia di Gianni di Marzio, ... conoscevo il mister, conoscevo l'uomo di, la sua scomparsa è una grossa perdita". Il tecnico della ..."Non vediamo l'ora che questa sessione di mercato finisca, giocare in mezzo al mercato è sempre molto complicato, questo mi sento di dire". Così Vincenzo Italiano alla vigilia della trasferta di Cagli ..."Vlahovic arriva da un rigore sbagliato rimediato immediatamente durante la gara. Ha disputato una gara buona, rigore a parte. La squadra in generale ha fatto vedere grandi cose contro il Genoa. Su Vl ...