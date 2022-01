Brignone | «Quando sono stata male | nessuno mi ha aiutata Ho fatto bene ad allenarmi da sola»

(Di sabato 22 gennaio 2022) La Gazzetta dello sport intervista Federicache parla di tutto, soprattutto della sua decisione di allenarsi per conto proprio. Stamattina si corre la discesa libera femminile a Cortina. «Con diverse figure della federazione ho un ottimo rapporto, ma avevo bisogno di altro. Senza, restava un’altra via… Pensare al ritiro… E non è una frase a sensazione. Non mi divertivo più, facevo persino fatica ad. (…) Serviva una svolta. Hanno storto il naso in tanti, erano convinti che sarei sprofondata…E adesso che le cose vannodovrebbero avere l’onestà di riconoscere la bontà della scelta. Non è accaduto…». Racconta l’inizio del disagio e lo fa risalire alla conquista della Coppa del Mondo, nel 2020. «Quel trionfo è stato oscurato dalla pandemia. Non c’ènemmeno la premiazione… Mi hanno spedito la ...

