Brevi dal mondo | Stati uniti | Ucraina | Siria

(Di domenica 23 gennaio 2022) Poliziotto ucciso in una sparatoria a New York Un poliziotto newyorkese appena 22enne – Jason Rivera – è morto, mentre un suo collega è all'ospedale, in gravi condizioni, dopo una sparatoria in un appartamento di Harlem venerdì notte. I due agenti, e un terzo collega, avevano risposto alla chiamata di una donna per un litigio con il figlio, Lashawn McNeil (di 47 anni) che ha aperto il fuoco contro i tre poliziotti quando, arrivati sul posto, si sono diretti verso … Continua