Amazon ai lavoratori: "Parcheggiate solo in retromarcia". Ecco perché (Di sabato 22 gennaio 2022) Il parcheggio? Si fa in retromarcia. Senza eccezioni. Il "Corriere della Sera" racconta oggi del curioso caso dello stabilimento Amazon di Castelguglielmo, in provincia di Rovigo, dove ai circa 1.200 dipendenti è stato... Leggi su europa.today (Di sabato 22 gennaio 2022) Il parcheggio? Si fa in. Senza eccezioni. Il "Corriere della Sera" racconta oggi del curioso caso dello stabilimentodi Castelguglielmo, in provincia di Rovigo, dove ai circa 1.200 dipendenti è stato...

Advertising

zazoomblog : Amazon ai lavoratori: Parcheggiate solo in retromarcia. Ecco perché - #Amazon #lavoratori: #Parcheggiate - Today_it : #Amazon ai lavoratori: 'Parcheggiate solo in retromarcia'. Ecco perché - j_gufo : @a_d_cavallo si passa da un eccesso all'altro da Amazon che impone ai lavoratori di parcheggiare in retromarcia per… - greenpassnews : Amazon per dirti cosa indossare - - alice_ledda_ : @dianacalibana @GandalfGrigioOf Ma quale PIL? La pizzeria sotto casa puo farmi solo la margherita perche non le arr… -