Adesivi e cuoricini | la manicure ideale per la Primavera 2022

Leggi su velvetmag

(Di sabato 22 gennaio 2022) Chi vaga alla ricerca dellaperfetta sarà felice di sapere che le tendenze unghie chiedono a gran voce l’utilizzo die raffigurazioni grafiche, anche le più romantiche (in vista di San Valentino). Chi non ha l’estro artistico dalla propria e ha difficoltà a realizzare una perfettada mano ferma trova negli sticker gli alleati perfetti. L’utilizzo deglipermette di avere unabella e d’effetto in pochissimo tempo, anche perché bisogna applicarli al di sopra dello smalto. In genere, per far sì che il disegno risalti, è utile scegliere una base monocromatica e piuttosto semplice (come può essere un colore tenue o effetto nude).: le nuove tendenze unghie per l’inverno e...