20 anni di un mito, la Ferrari Enzo (Di sabato 22 gennaio 2022) La Ferrari Enzo è un modello molto particolare nella storia di Maranello, perché si inserisce nella tradizione delle supercar iniziata con la 288 GTO e con la F40, che poi è proseguita con la F50 e, appunto, con la Enzo stessa. Fu presentata al Salone di Parigi nel 2002 e, sebbene all'inizio dovesse chiamarsi F60, la scelta cadde poi sul nome del mitico Drake. Un'idea che non piacque subito a tutti, così come la linea dell'auto, che era completamente funzionale all'aerodinamica senza troppe concessioni all'estetica. In ogni caso, chi poteva permettersela - all'epoca costava 665.000 euro - non ha avuto dubbi: le richieste erano talmente tante che la produzione è stata aumentata da 349 a 399 esemplari, più uno speciale donato al Papa e poi messo all'asta per beneficenza e battuto alla stratosferica cifra di 6 milioni di dollari. Parlando ... Leggi su gqitalia (Di sabato 22 gennaio 2022) Laè un modello molto particolare nella storia di Maranello, perché si inserisce nella tradizione delle supercar iniziata con la 288 GTO e con la F40, che poi è proseguita con la F50 e, appunto, con lastessa. Fu presentata al Salone di Parigi nel 2002 e, sebbene all'inizio dovesse chiamarsi F60, la scelta cadde poi sul nome del mitico Drake. Un'idea che non piacque subito a tutti, così come la linea dell'auto, che era completamente funzionale all'aerodinamica senza troppe concessioni all'estetica. In ogni caso, chi poteva permettersela - all'epoca costava 665.000 euro - non ha avuto dubbi: le richieste erano talmente tante che la produzione è stata aumentata da 349 a 399 esemplari, più uno speciale donato al Papa e poi messo all'asta per beneficenza e battuto alla stratosferica cifra di 6 milioni di dollari. Parlando ...

Advertising

conscaza : @DiegoFusaro A partire dal suo, e dire che per anni è stato un mito - Ferro12Carlo : 30 anni fa iniziava il mito, Quentin Tarantino da Knoxville - michaelnagar007 : @a_meluzzi 'Una specie capisce sempre quando sta per estinguersi, gli ultimi rimasti non avranno vita facile, nel g… - Maryeterngif1 : Addio a Meat Loaf: dal 'Rocky Horror Picture Show' a 'Bat Out of Hell', un rocker da record - ATTORI ATTRICI MUSICI… - MBC2501 : @goldrake____ Grandissimo Falco, mito dei nostri anni '80! -