Verona batte Bologna 2-1

(Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – Ilha battuto il2-1 nella partita d’anticipo della 23esima giornata di serie A allo stadio Bentegodi del capoluogo veneto. La squadra emiliana, in vantaggio nel primo tempo grazie a un gol di Orsolini, al 38esimo ha subito un gol di Caprari. La rete decisiva per i veneti è stata messa a segno da Kalinic a cinque minuti dalla fine. Ilsale così a 33 punti, mentre ilsi ferma a 27. Funweek.

... poi Caprari Ritmi subito alti in avvio di gara e dopo un paio di fiammate del(una ... intervento a vuoto di Gunter al limite dell'area e splendida girata mancina al volo di Orsolini che...Bologna 2 - 1 (1 - 1) nell'anticipo della 23/a giornata del campionato di serie A.VERONA (ITALPRESS) - Il Verona supera in rimonta il Bologna nell'anticipo del venerdì sera della 23ª giornata. Orsolini apre il bel match ...La vince Tudor. Che azzecca i cambi. E l’Hellas Verona piazza la terza vittoria in quattro partite nel 2022. Al Bentegodi la decide Kalinic a cinque minuti dal termine (2-1), ribaltando ...