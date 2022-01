Ventimila posti di lavoro messi a rischio dai costi impazziti di metano e biometano?

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ventimila posti

Corriere del Mezzogiorno

... di cui circa 2.000 camion a Gnc, 3.800 a Gnl e 5.000 autobus, oltre a 1.500 stazioni di rifornimento, di cui 110 di Gnl, potrebbero essere gravi per una filiera che "vale" oltre 20 miladi ...... nell'esprimere il proprio compiacimento per l'acquisizione dei nuovi mezzi che verrannoa ... nove morti a Rimini e più dicasi in Emilia - Romagna No Vax, il Viminale: 'Ora c'è fondo ...Nelle terapie intensive risultano occupati 88 letti (+9), nelle degenze i pazienti sono 1.246, ben 55 in più del giorno precedente. Il tasso di incidenza scende al 18,46% (contro il 20,16 di ieri) ma ...Una bimba di sei anni, residente con la sua famiglia in un comune a nord di Napoli, è giunta l’altra sera al pronto soccorso del Santobono in gravi condizioni, colpita dalla sindrome infiammatoria mul ...