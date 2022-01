Uomini e Donne, una coppia recente uscita dal programma confessa: “Pensiamo alle nozze” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Una coppia nata a Uomini e Donne sta pensando alle nozze. Si tratta di un ex cavaliere e un’ex discussa dama del Trono Over. Stiamo parlando di Isabella Ricci e Fabio Mantovani. Contattati da Uomini e Donne magazine durante la loro vacanza alle Maldive, i due hanno ammesso che tra i loro progetti futuri c’è il matrimonio. La famiglia di entrambi ha accolto con grande gioia questa notizia, soprattutto i figli di Fabio, che sin da subito si sono affezionati alla nuova compagna del padre. Anche la figlia più piccola di lui, da sempre molto gelosa del papà, ha approvato questa decisione della coppia. Prima delle nozze, però, Fabio e Isabella vogliono iniziare una convivenza. Dopo essersi organizzata col lavoro, sarà ... Leggi su isaechia (Di venerdì 21 gennaio 2022) Unanata asta pensando. Si tratta di un ex cavaliere e un’ex discussa dama del Trono Over. Stiamo parlando di Isabella Ricci e Fabio Mantovani. Contattati damagazine durante la loro vacanzaMaldive, i due hanno ammesso che tra i loro progetti futuri c’è il matrimonio. La famiglia di entrambi ha accolto con grande gioia questa notizia, soprattutto i figli di Fabio, che sin da subito si sono affezionati alla nuova compagna del padre. Anche la figlia più piccola di lui, da sempre molto gelosa del papà, ha approvato questa decisione della. Prima delle, però, Fabio e Isabella vogliono iniziare una convivenza. Dopo essersi organizzata col lavoro, sarà ...

Advertising

WittyTV : ?Comunicazione importante?Continuano i CASTING di Alessandra Celentano! La maestra è alla ricerca di ballerini di l… - nzingaretti : Massima solidarietà agli agenti che oggi sono rimasti feriti durante lo sgombero del locale occupato abusivamente d… - pierofassino : Resistenza, Repubblica, Costituzione, Democrazia, Lavoro. A 101 anni da quel #21gennaio un pensiero a tutte quelle… - xsqx_ : @purple_lady18 Sono totalmente d'accordo ?? Esattooo vedi i commenti sia da uomini che da donne in cui la riempiono… - Inchiummata : A lei invece della notorietà non interessa niente. Ha partecipato a Pechino, Isola e Uomini&Donne per far vedere gl… -